Инновационные устройства защиты от возгораний разработали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве разработали инновационные устройства защиты от возгораний. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Разработкой устройств занялась столичная компания "Эколайт". Предприятие стало первым в РФ, разработавшим и выпустившим подобные датчики.

"Новые устройства столичного производителя позволят наиболее эффективно снизить риски возгорания из-за неисправности электропроводки и оборудования – самой частой причины пожаров в зданиях и помещениях", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Столичная компания имеет возможность ежегодно изготавливать один миллион подобных устройств. Они направлены на обеспечение пожарной безопасности зданий, людей и их имущества.

"Наша продукция получила признание и будет применяться при реализации постановления правительства России о внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации", – поделился гендиректор компании Федор Немцов.

До этого рязанские студенты создали дрон, способный выявлять утечки на газопроводах и теплотрассах. Разработка включает в себя технологии БПЛА, искусственного интеллекта и графического анализа. В будущем дрон хотят оснастить программируемым модулем, который сможет заранее давать подготовленный маршрут в координатах.