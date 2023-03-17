Московский производитель фотополимеров увеличил объем производства на 68% в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель фотополимеров HARZ Labs по итогам 2022 года увеличил объем производства на 68% и выпустил 50 тонн продукции. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Предприятие HARZ Labs обладает мощной ресурсной базой и обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати при постоянно увеличивающемся спросе. Продукция активно применяется в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Достичь роста производства удалось благодаря расширению в РФ стоматологической отрасли, а также увеличению каналов сбыта продукции и разработке новых материалов. В 2022 году компания разработала новый фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения.

Директор по развитию компании Константин Чуркин сообщил, что в 2023 году был открыт новый производственный комплекс компании площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Это позволяет не только поддерживать нарастающие объемы производства, но и разрабатывать новые единицы.

Предприятия промышленного комплекса в Москве могут претендовать более чем на 20 инструментов для развития собственных производств. В их числе субсидии, целевые займы и другие льготы.

До этого стало известно, что производство лекарств в Москве в январе выросло более чем вдвое.

В столице производят антибиотики, вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и нервной системы. Выпуск препаратов для лечения заболеваний нервной системы в январе 2023 вырос на 17,4% и превысил 1,4 миллиона упаковок.



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