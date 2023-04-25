В Москве построят внутриквартальный проезд в районе Очаково-Матвеевское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты построят внутриквартальный дорожный проезд в районе Очаково-Матвеевское. Соответствующее разрешение уже выдано комитетом государственного строительного надзора Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что в микрорайоне Очаково на фоне активной жилой застройки необходимо организовать транспортную связь новых домов с существующей улично-дорожной сетью района.

"Внутриквартальная дорога будет проходить от Очаковского шоссе до Проектируемого проезда № 1656. Общая протяженность дорожного полотна составит около 340 метров. Выданная документация позволяет застройщику приступить к строительству", – добавил он.

Планируется, что дорога будет двухполосной, при этом ширина одной полосы составит 3 метра. По обеим сторонам будут обустроены тротуары и установлены пешеходные ограждения. Также специалисты проведут необходимые инженерные коммуникации, нанесут дорожную разметку и благоустроят прилегающую территорию.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что завершена установка на постоянные опоры главного пролетного строения моста через затон Новинки.

Одновременно с возведением моста рядом с ним строят дороги, подземный пешеходный переход и разворотную площадку для наземного общественного транспорта.

До этого заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты с установлением плюсовой температуры приступили к работам по обновлению дорожной разметки после зимы.