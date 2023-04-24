В Москве приступили к обновлению дорожной разметки после зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты с установлением плюсовой температуры приступили к работам по обновлению дорожной разметки после зимы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Разметку планируется нанести на более чем 4 тысячах дорожных объектах, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволит избежать длительных ограничений движения", – отметил Бирюков.

По словам заммэра, разметку обновят на главных магистралях и улицах города. В первую очередь работы проведут рядом с дошкольными и учебными заведениями, лечебно-профилактическими учреждениями, крупными ТПУ, станциями метро, парками и другими важными объектами.

Бирюков добавил, что в целом специалисты разместят более 78 тысяч стрел направления движения, 23 тысячи наземных пешеходных переходов, около 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта и порядка 9 тысяч знаков "Осторожно, дети". Вместе с этим работники обновят линии, которые разделяют потоки встречного и попутного направлений.

Ранее сообщалось, что 22 апреля в Москве провели третью в сезоне промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем. Мероприятия организовали в рамках месячника по благоустройству.