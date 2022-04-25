Музей Гаража особого назначения на ВДНХ будет закрыт для посетителей до 28 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей Гаража особого назначения в Москве будет закрыт для посетителей до 28 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале ВДНХ.

"29 апреля музей будет работать с 14:00 до 20:00. А уже с 30 апреля музей откроет свои двери в обычном режиме: ежедневно с 11:00 до 21:00, понедельник – санитарный день", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ВДНХ принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей до 16 мая. Причиной этому стала подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также их проведение.

