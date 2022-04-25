Подготовка водителей военной техники к параду Победы. Прямой эфир

Подготовка водителей военной техники к параду Победы

В центре столицы в рамках подготовки к параду Победы проходит тренировка с военными водителями-механиками. Солдаты идут по маршруту, по которому 9 Мая им предстоит проехать на военной технике.

Ночные репетиции парада Победы намечены на 28 апреля и 4 мая, генеральная репетиция состоится 7 мая.

В параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне участие примут 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

21 апреля военная техника прибыла из Алабина в столицу, она находится на временной стоянке в парке "Печатники".