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15:07

Вестибюли 13 станций метро дополнительно закроют из-за низкой нагрузки

город метро транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен дополнительно закроет вестибюли еще 13 наименее востребованных станций. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В отдельных случаях, например, на "Владыкино" и "Фонвизинской", в утренние часы бывают порядка 120 пассажиров, а общее число в сутки достигает примерно 1,2 тысячи. При этом о полном закрытии станций речь не идет, для входа по-прежнему будут доступны соседние вестибюли.

С 5:00 воскресенья, 26 апреля, закроются вестибюли на станциях:

  • Парк культуры (Сокольническая линия) – выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль Парка культуры Сокольнической и Кольцевой линий
  • Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 1 и 2
  • Шипиловская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 4 и 5
  • Петровский парк (Большая кольцевая линия) – выходы 4 и 5
  • Волоколамская (Арбатско-Покровская линия) – выход 1
  • Пражская (Серпуховско-Тимирязевская линия) – выходы 11 и 12
  • Зябликово (Люблинско-Дмитровская линия) – выход 11
  • Шелепиха (Большая кольцевая линия) – выход 4
  • Верхние Лихоборы (Люблинско-Дмитровская линия) – выход 4
  • Солнцево (Солнцевская линия) – выход 2
  • Владыкино (Серпуховско-Тимирязевская линия) – выход 2
  • Орехово (Замоскворецкая линия) – выходы 2 и 3
  • Раменки (Солнцевская линия) – выходы 5-7

Всего данное ограничение введено в отношении 33 станций. Несмотря на это, поезда в метро следуют с интервалами рабочего дня, чтобы у пассажиров была возможность соблюдать условия социальной дистанции. При нарушении данных правил в общественном транспорте могут оштрафовать.

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