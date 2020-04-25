Вестибюли 13 станций метро дополнительно закроют из-за низкой нагрузки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен дополнительно закроет вестибюли еще 13 наименее востребованных станций. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В отдельных случаях, например, на "Владыкино" и "Фонвизинской", в утренние часы бывают порядка 120 пассажиров, а общее число в сутки достигает примерно 1,2 тысячи. При этом о полном закрытии станций речь не идет, для входа по-прежнему будут доступны соседние вестибюли.

С 5:00 воскресенья, 26 апреля, закроются вестибюли на станциях:

Парк культуры (Сокольническая линия) – выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль Парка культуры Сокольнической и Кольцевой линий

Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 1 и 2

Шипиловская (Люблинско-Дмитровская линия) – выходы 4 и 5

Петровский парк (Большая кольцевая линия) – выходы 4 и 5

Волоколамская (Арбатско-Покровская линия) – выход 1

Пражская (Серпуховско-Тимирязевская линия) – выходы 11 и 12

Зябликово (Люблинско-Дмитровская линия) – выход 11

Шелепиха (Большая кольцевая линия) – выход 4

Верхние Лихоборы (Люблинско-Дмитровская линия) – выход 4

Солнцево (Солнцевская линия) – выход 2

Владыкино (Серпуховско-Тимирязевская линия) – выход 2

Орехово (Замоскворецкая линия) – выходы 2 и 3

Раменки (Солнцевская линия) – выходы 5-7