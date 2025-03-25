Серия голосований о ВДНХ стартует в проекте "Активный гражданин"

Фото: пресс-служба ВДНХ

В проекте "Активный гражданин" стартует серия голосований, в которой москвичам предстоит оценить возрождение ВДНХ, итоги реставрации, новые объекты и составить список мест для досуга. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что город на протяжении последних десяти лет занимается комплексным возрождением выставочного комплекса. За время работ павильонам вернули исторический вид, а на территории ВДНХ появились музеи, творческие, детские, спортивные и образовательные пространства.

Горожанам предлагают пройти первый опрос, в рамках которого они должны будут оценить наиболее понравившийся вариант из отреставрированных объектов комплекса. Москвичи смогут сделать свой выбор среди десяти строений. В частности, в голосовании участвуют павильоны № 1 "Центральный", № 5 "Физика", № 44 "Кролиководство" и № 58 "Земледелие".

В ходе второго опроса жители столицы смогут оценить, насколько хорошо благоустроена территория ВДНХ, а также поделиться своими предпочтениями относительно мест для прогулок. На основе полученных ответов будет сформирован рейтинг, в который войдут Центральная аллея, Каменские пруды, Шереметьевская дубрава, экотропа, Мичуринский сад, сиреневый сад и ряд других мест.

Помимо этого, горожане выберут самый современный объект выставки – музей "Атом", центр океанографии и морской биологии "Москвариум", семейный комплекс "Городская ферма", павильон "Дом российской кухни", канатная дорога "Воздушный трамвай" или ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса".

Затем у москвичей появится возможность определить наиболее востребованные услуги и сервисы для посетителей. Они смогут отдать свой голос за бесплатные автобусы, информационные центры, мобильное приложение "ВДНХ", интерактивные навигационные системы, программу лояльности или экскурсии с сурдопереводом.

Также горожане смогут принять участие в викторине, в которой предлагается ответить на восемь вопросов. В ходе игры участники попытаются угадать, сколько скульптурных изображений девушек украшает фонтан "Дружба народов", и определить, какие сказки вдохновили автора на создание "Каменного цветка".

Ранее ВДНХ и Музей Москвы представили совместный проект, который посвящен истории и культуре выставки. Участники проекта смогут рассказать о том, какие памятные предметы хранятся в их семейных архивах. Цель проекта заключается в воссоздании образа ВДНХ за счет предметов быта, архивных документов и воспоминаний ее посетителей.