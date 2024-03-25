Детский сад в Басманном районе Москвы перевели на льготную ставку аренды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Детский сад "Мишутка", расположенный в Басманном районе Москвы, перевели на льготную ставку аренды, так как инвестор выполнил необходимые условия программы "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра указал, что инвестор отремонтировал здание и выполнил все требования программы, в связи с чем он сможет ежегодно экономить почти 10 миллионов рублей на аренде.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в начале 2020 года инвестор арендовал здание для детсада площадью 693,9 "квадрата" по адресу улица Бакунинская, дом 45. Договор заключили на 49 лет, а льготную ставку предоставили на оставшийся срок его действия. Для сохранения льготы организация должна каждый год подтверждать соответствие требованиям программы, добавил он.

Для восстановления здания детсада инвестору понадобилось 1,5 года. Директор дошкольного учреждения Елена Федорова уточнила, что сейчас в здании воспитываются свыше 60 детей, переход на льготную ставку аренды поможет значительно сэкономить средства для дальнейшего развития.

Ранее Ефимов сообщал, что в Щербинке в ТиНАО появится школа в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Городской оператор построит здание в течение четырех лет. Инвестиции в реализацию проекта могут составить почти 3,27 миллиона рублей, после окончания строительства появится 55 рабочих мест, подчеркнул заммэра.