В Москве проводят ежедневную дезинфекцию эвакуаторов АМПП

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Ежедневную дезинфекцию эвакуаторов и уборку спецстоянок проводят в Москве для профилактики коронавируса, рассказал Агентству "Москва" замгендиректора ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Андрей Головатюк.

"На специализированных стоянках в залах ожидания у нас ежедневно проводится влажная уборка: моющим средством протираем клавиатуры банкоматов и терминалов, а также автоматы с едой и напитками", – уточнил Головатюк.

Он также отметил, что эвакуаторы проходят процедуру обеззараживания: кабины ежедневно обрабатывают дезинфицирующим средством с антимикробным действием, рекомендованным Роспотребнадзором. Такую процедуру работники проводят в спецодежде для защиты глаз, дыхательных путей и кожи.

Ранее в Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек. На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков.