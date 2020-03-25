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10:43

В Москве проводят ежедневную дезинфекцию эвакуаторов АМПП

город транспорт

Фото: twitter.com/parking_mos_ru

Ежедневную дезинфекцию эвакуаторов и уборку спецстоянок проводят в Москве для профилактики коронавируса, рассказал Агентству "Москва" замгендиректора ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Андрей Головатюк.

"На специализированных стоянках в залах ожидания у нас ежедневно проводится влажная уборка: моющим средством протираем клавиатуры банкоматов и терминалов, а также автоматы с едой и напитками", – уточнил Головатюк.

Он также отметил, что эвакуаторы проходят процедуру обеззараживания: кабины ежедневно обрабатывают дезинфицирующим средством с антимикробным действием, рекомендованным Роспотребнадзором. Такую процедуру работники проводят в спецодежде для защиты глаз, дыхательных путей и кожи.

Ранее в Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек. На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков.

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