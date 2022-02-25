Дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Лосиноостровском районе столицы в рамках программы реновации построят жилой дом на 168 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора со ссылкой на главу ведомства Игорь Войстратенко.
Уточняется, что в доме, который расположится на Изумрудной улице, четыре квартиры приспособят для маломобильных граждан. Там также оборудуют подземную парковку, при этом въезд на придомовую территорию ограничен не будет. В здании также предусмотрена установка систем видеонаблюдения и контроля доступом.
Во дворе дома высадят кустарники и деревья, разобьют газоны. Будут оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки.
Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в текущем году порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы реновации. Ожидается, что переезд в новые квартиры смогут начать 37 тысяч горожан.
Около миллиона москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: