Дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Лосиноостровском районе столицы в рамках программы реновации построят жилой дом на 168 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора со ссылкой на главу ведомства Игорь Войстратенко.

Уточняется, что в доме, который расположится на Изумрудной улице, четыре квартиры приспособят для маломобильных граждан. Там также оборудуют подземную парковку, при этом въезд на придомовую территорию ограничен не будет. В здании также предусмотрена установка систем видеонаблюдения и контроля доступом.

Во дворе дома высадят кустарники и деревья, разобьют газоны. Будут оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в текущем году порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы реновации. Ожидается, что переезд в новые квартиры смогут начать 37 тысяч горожан.

