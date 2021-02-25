В столице выделили почти 16 га земли под масштабные инвестпроекты в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город предоставил 15,8 гектара земли для создания более 240 тысяч квадратных метров производственных площадей на средства инвесторов. Земельные участки переданы в аренду на шесть лет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего в 2020 году город предоставил без торгов семь участков в аренду под МаИП для строительства семи промышленных объектов. В эти проекты планируется инвестировать более 27 миллиардов рублей, на них будет создано 9,7 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года. Всего благодаря проектам в городе будет создано свыше 23 тысяч рабочих мест, общий объем планируемых инвестиций должен превысить 80 миллиардов рублей.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что благодаря инвестиционным проектам предприятия могут расширить производственные мощности, модернизировать производство.

"В свою очередь, город получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет", – добавил он.

Осенью прошлого года Сергей Собянин подписал постановление о расширении перечня получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. В документе говорится, что предприятия смогут получить компенсацию выплат процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса. На выплаты смогут претендовать промкомплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, а также креативные технопарки. Главный критерий получения выплаты – реализация инвестиционных приоритетных проектов по созданию промкомплексов.