В столице выделили почти 16 га земли под масштабные инвестпроекты в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Город предоставил 15,8 гектара земли для создания более 240 тысяч квадратных метров производственных площадей на средства инвесторов. Земельные участки переданы в аренду на шесть лет, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Всего в 2020 году город предоставил без торгов семь участков в аренду под МаИП для строительства семи промышленных объектов. В эти проекты планируется инвестировать более 27 миллиардов рублей, на них будет создано 9,7 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года. Всего благодаря проектам в городе будет создано свыше 23 тысяч рабочих мест, общий объем планируемых инвестиций должен превысить 80 миллиардов рублей.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что благодаря инвестиционным проектам предприятия могут расширить производственные мощности, модернизировать производство.
"В свою очередь, город получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет", – добавил он.
Осенью прошлого года Сергей Собянин подписал постановление о расширении перечня получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. В документе говорится, что предприятия смогут получить компенсацию выплат процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса. На выплаты смогут претендовать промкомплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, а также креативные технопарки. Главный критерий получения выплаты – реализация инвестиционных приоритетных проектов по созданию промкомплексов.
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