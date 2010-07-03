Московская компания вложит 2,6 млрд рублей в развитие производства

14:34
14:34
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство Москвы присвоило структурному подразделению Первого ДСК – ООО "ДСК1-Ростокино" – статус инвестиционного приоритетного проекта. Компания получит льготы в обмен на инвестиции.
"В целях обеспечения устойчивого развития промышленного производства правительством Москвы приняты законы и разработана нормативно-правовая база для поддержки инвесторов, реализующих новые проекты в столице. В рамках реализации проекта ООО "ДСК1-Ростокино" реконструирует и модернизирует производство, в обмен получит снижение региональной налоговой нагрузки – на 25%. В частности, на 26% будет уменьшен налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю", – сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По состоянию на текущий момент статус ИПП получили уже восемь компаний, в 2019 году было заключено пять специальных инвестиционных контрактов.
"Город обеспечивает поддержку деятельности промышленных предприятий через процедуру присвоения им особых статусов. В рамках реализации инвестиционного проекта компания проведет модернизацию производства, реконструирует и увеличит существующие площади завода с 94 тысяч квадратных метров до 109 тысяч. Инвестиции в проект с 2019 по 2021 год составят 2,6 миллиарда рублей. Количество рабочих мест на заводе увеличится более чем втрое – с 410 до 1300", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Завод "ДСК1-Ростокино" специализируется на производстве изделий из бетона, цемента и гипса, а также готовых металлических изделий.
"Правительство Москвы создает комфортные условия для развития и модернизации крупных предприятий. Статус инвестиционного приоритетного проекта дает возможность нам получить налоговые льготы, создавать производство, отвечающее современным потребностям рынка, и создавать новые рабочие места", – подчеркнул президент ГК ФСК Владимир Воронин.
Впоследствии с компанией заключат специальный инвестиционный контракт. Этот инструмент промышленной политики представляет собой соглашение между инвестором и публичным партнером, в котором зафиксированы экономические и имущественные обязательства инициатора проекта. В течение срока действия СПИК инвестору гарантировано неповышение региональной налоговой нагрузки. Условия специального инвестконтракта с компанией "ДСК1-Ростокино" предусматривают также возврат всех полученных льгот при невыполнении инвестором взятых на себя обязательств с соответствующими штрафами.
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