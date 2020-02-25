Праздничные мероприятия проведут на природных территориях Москвы в честь Масленицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лекции, выставки, мастер-классы, спортивные и другие мероприятия пройдут на природных территориях столицы и в экоцентрах в рамках празднования Масленицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства Москвы подготовила широкий круг мероприятий, посвященных празднику. Народные гулянья продлятся всю неделю и будут пестрить событиями, которые объединили в себе традиции древности и современности. Масленичная неделя в Москве пройдет, как всегда, весело. В центре праздника, конечно, поселятся румяные блины, а по соседству займут места многочисленные мероприятия: выставки, мастер-классы, спортивные мероприятия. Приходите, будет жарко и вкусно", – говорится в сообщении.

В среду, 26 февраля, отмечать экологическую Масленицу будут на природных территориях "Битцевский лес". Там жители столицы смогут посетить мастер-класс по изготовлению традиционной куклы "Зима" из лыка и познакомиться с традициями и обычаями Масленицы. Кроме того, гостей ждут игровые площадки и участие в снегомерной съемке. Завершится мероприятие весенним хороводом и проводами зимы.

29 февраля в 12:00 состоится "Кузьмасленица" в вольерном комплексе природных территорий "Кузьминки-Люблино". Гостям предложат посоревноваться в спортивных состязаниях и играх-поединках "Кто кого". Также можно будет изготовить "Масленичную куклу удачи" из сена.

Кроме того, в парке пройдет "Блинная викторина", участники которой смогут проверить свои знания о праздновании Масленицы. Также гостям предложат поучаствовать в "Блинном гадании" и сжечь старые невзгоды.

С полным списком мероприятий к Масленице на природных территориях столицы можно ознакомиться на сайте Мосприроды.

Количество площадок для празднования Масленицы увеличилось

Ранее стало известно, что на фестивале "Московская Масленица" гостей научат готовить угощения по старинным русским рецептам. Кроме того, на праздник приехали реконструкторы из Италии, Венгрии и Болгарии.

Кроме того, в работе фестиваля участвует свыше 20 столичных рынков. На них проводятся бесплатные мастер-классы, выступления творческих коллективов, а также конкурсы и викторины.