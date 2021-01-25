Жилой комплекс с детским садом и кафе построят в Раменках

14:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном районе Раменки появится жилой комплекс с детским садом и кафе. Проект строительства согласовала Москомэкспертиза.
Уточняется, что ЖК появится между улицей Лобачевского и платформой "Матвеевское".
Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, согласован инвестиционный проект жилого дома на 498 квартир с двухуровневой подземной автостоянкой, кафе и детской общеобразовательной организацией.
"В двух секциях запроектированы два небольших кафе, еще в двух – блоки помещений общественного назначения, где смогут разместиться нужные и полезные для жителей организации услуг и торговли. Также в одной из секций расположится блок помещений управляющей компании", – приводятся в сообщении слова Леонова.
На прилегающей территории обустроят площадки для детей и занятий спортом, плоскостную автостоянку, проезды, тротуары и пешеходные зоны, разобьют газоны.
Ранее застройщик получил разрешение на ввод пяти корпусов в жилом комплексе "Саларьево парк" на территории ТиНАО. В этом году дольщики ЖК начнут получать ключи от квартир в этих пяти корпусах.
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