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Город

14:05

Жилой комплекс с детским садом и кафе построят в Раменках

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Раменки появится жилой комплекс с детским садом и кафе. Проект строительства согласовала Москомэкспертиза.

Уточняется, что ЖК появится между улицей Лобачевского и платформой "Матвеевское".

Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, согласован инвестиционный проект жилого дома на 498 квартир с двухуровневой подземной автостоянкой, кафе и детской общеобразовательной организацией.

"В двух секциях запроектированы два небольших кафе, еще в двух – блоки помещений общественного назначения, где смогут разместиться нужные и полезные для жителей организации услуг и торговли. Также в одной из секций расположится блок помещений управляющей компании", – приводятся в сообщении слова Леонова.

На прилегающей территории обустроят площадки для детей и занятий спортом, плоскостную автостоянку, проезды, тротуары и пешеходные зоны, разобьют газоны.

Ранее застройщик получил разрешение на ввод пяти корпусов в жилом комплексе "Саларьево парк" на территории ТиНАО. В этом году дольщики ЖК начнут получать ключи от квартир в этих пяти корпусах.

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