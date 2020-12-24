Школу ввели в эксплуатацию в ЖК "Мещерский лес" на западе Москвы

16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Школу ввели в эксплуатацию в жилом комплексе "Мещерский лес" на западе столицы. Об этом говорится на сайте комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
Построенное за счет инвестора здание расположено по адресу улица Домостроительная, дом 4А. В школе имеются два спортивных зала и актовый, библиотека, кинофотолаборатория, кабинет IT-полигона, столовая, медицинский блок, кабинет для занятий музыкой и другие помещения.
На территории возле школы оборудовали игровые и спортивные площадки, создали пешеходные зоны с покрытием из плитки и установили шумозащитное ограждение.
"К проверкам школы на Боровском шоссе на всех этапах привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили полный комплекс лабораторно-инструментальных исследований, что позволило устранить все выявленные нарушения в процессе строительства", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Ранее сообщалось, что в столице на участке бывшей промзоны "Западный порт" планируют построить свыше 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Там в том числе появятся две школы на 375 и 350 мест, а также в отдельно стоящем общественно-жилом комплексе разместятся встроенные помещения для дошкольных групп на 180 человек.
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