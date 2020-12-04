Учебный корпус школы в Тропарево-Никулине украсят "летающие тарелки"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Учебный корпус на 400 мест построят в составе школы № 1329 на Никулинской улице, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Очень радует, что индивидуальные и заметные проекты появляются для государственных образовательных учреждений. Фасады этого корпуса выполнят в контрастных черно-белых тонах, для облицовки используют металлические кассеты с фактурой "водная рябь", а также декоративные ламели. Входные группы украсят круглые навесы, напоминающие "летающие тарелки", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В образовательном учреждении общей площадью более семи тысяч квадратных метров смогут учиться школьники 5–9-х классов. В основной части здания разместятся учебные классы и вестибюль, а в примыкающем к нему строении оборудуют медицинские кабинеты, актовый и спортивный залы.

На территории возле школы будет обустроена спортивная площадка для игр в волейбол и баскетбол, а также для занятий гимнастикой. Дворовую территорию озеленят и благоустроят.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года в столице построят 55 школ и дошкольных учреждений. На строительство новых помещений власти города выделят 18 миллиардов рублей.

