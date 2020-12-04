Учебный корпус школы в Тропарево-Никулине украсят "летающие тарелки"

16:18
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Учебный корпус на 400 мест построят в составе школы № 1329 на Никулинской улице, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
"Очень радует, что индивидуальные и заметные проекты появляются для государственных образовательных учреждений. Фасады этого корпуса выполнят в контрастных черно-белых тонах, для облицовки используют металлические кассеты с фактурой "водная рябь", а также декоративные ламели. Входные группы украсят круглые навесы, напоминающие "летающие тарелки", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В образовательном учреждении общей площадью более семи тысяч квадратных метров смогут учиться школьники 5–9-х классов. В основной части здания разместятся учебные классы и вестибюль, а в примыкающем к нему строении оборудуют медицинские кабинеты, актовый и спортивный залы.
На территории возле школы будет обустроена спортивная площадка для игр в волейбол и баскетбол, а также для занятий гимнастикой. Дворовую территорию озеленят и благоустроят.
Ранее сообщалось, что в ближайшие три года в столице построят 55 школ и дошкольных учреждений. На строительство новых помещений власти города выделят 18 миллиардов рублей.
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