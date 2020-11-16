55 школ и дошкольных учреждений будет построено в Москве в ближайшие три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков заявил, что в городе выделят 18 миллиардов рублей на строительство новых помещений для образовательных учреждений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"За три года в столице возведут 31 здание для более чем 9 тысяч дошкольников и 24 школы почти для 18 тысяч учащихся. Также планируется строительство 35 пристроек к школам еще почти на 13 тысяч мест", – рассказал он.

По словам Молоткова, в 2021 году планируется индексация заработной платы учителей и педагогических работников – при этом в конце 2020 года ее среднемесячный размер составит 117,2 тысячи и 98,3 тысячи рублей соответственно.

В проекте бюджета Москвы на 2021–2023 годы предусмотрены надбавки учителям за классное руководство, а также выплаты за участие в развитии проекта "Московская электронная школа".

Глава департамента образования и науки подчеркнул, что в 2021 году расходы на образование составят 426,4 миллиарда рублей. Все ключевые образовательные проекты планируется продолжить.

