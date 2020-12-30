Два корпуса почти на 550 квартир построят в составе ЖК "Фили Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москомстройинвест выдал разрешение на строительство второго этапа жилого комплекса "Фили Сити". Там построят два корпуса почти на 550 квартир.
Проект по адресу Багратионовский проезд, владение 5, реализует девелопер MR Group, сообщает комитет. Общая площадь корпусов составит более 57 тысяч квадратных метров.
На первом этаже корпусов расположатся магазины, кафе и службы быта. На подземных этажах предусмотрена парковка на 284 машино-места. Разрешение на строительство действительно до 25 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс с фасадами, напоминающими чешую фантастического животного, построят на западе столицы. По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, одно из зданий станет доминантой района Филевский парк.
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