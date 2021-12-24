Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно за подарок животным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Посетители с новогодними подарками для обитателей Московского зоопарка смогут пройти в него бесплатно. Об этом говорится на станице зоосада в Instagram.
"С 25 по 30 декабря Московский зоопарк проводит традиционную праздничную акцию "В зоопарке ждут подарки". В рамках акции каждый, кто принесет подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию", – говорится в сообщении.
Пункт приема подарков для обитателей зоосада будет работать на главном входе каждый день с 11:00 до 16:00. Для участия в акции нужно принести подарок, передать его волонтерам и получить право бесплатного прохода в зоопарк.
В списке подарков, одобренных зоологической службой, – различные мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно приобрести в любом зоомагазине. В зоопарке подчеркнули, что подарок не должен быть дорогим, главное, чтобы он был полезным и помог разнообразить жизнь животных.
Ранее сообщалось, что с 24 по 28 декабря в Московском зоопарке пройдут спектакли, основанные на рождественских сказках разных народов мира. В основе выступлений будут лежать сказки, мифы и легенды Бразилии, Индии, Дании, Японии и Нидерландов.
Помимо спектаклей, для посетителей подготовили прогулку по зоопарку, анимационную программу и мастер-класс по созданию новогодней открытки.
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