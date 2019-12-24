Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистам в Москве советуют пользоваться общественным транспортом, чтобы не тратить время в заторах и в поисках парковочного места.

Администратор московского парковочного пространства (АМПП) в своем микроблоге в Twitter предупреждает, что загруженность столичных дорог и парковок перед Новым годом традиционно возрастает.

"Пересаживайтесь на общественный транспорт, чтобы не тратить время на заторы и на поиск парковки", – говорится в сообщении.

ЦОДД рекомендовал отказаться от личных авто до Нового года. В центре объяснили, что число автомобилей, приезжающих в столицу из Подмосковья и ближайших регионов, продолжает увеличиваться в предновогодние дни. На городском транспорте добираться будет быстрей, отмечают в ЦОДД.

Ожидается, что на спад количество машин пойдет уже с вечера 30 декабря. К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Первые дорожные заторы 2020 года ожидают москвичей с 13 января. Во время праздников проблем с движением на дорогах столицы не ожидается. Небольшие затруднения будут у мест массового скопления людей.