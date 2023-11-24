Сенатор: парк 850-летия Москвы стал примером благоустройства неиспользуемых гортерриторий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благоустройство Парка 850-летия Москвы на юго-востоке Москвы стало примером реорганизации неэффективно используемых городских пространств. Об этом заявила представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

По словам сенатора, особенно важно реализовать в Москве проекты, которые будут не просто значиться на карте, но и работать для местных жителей. Особенно чувствительной тема общественных пространств является для жителей спальных районов.

"У нас на юго-востоке эта тема звучит особенно – здесь немало и крупных, и малых предприятий, и потому экологическая обеспокоенность высокая. Поэтому такой проект, как парк 850-летия Москвы, площадь которого составляет 300 гектаров, был хорошо воспринят жителями", – сказала Святенко.

Парк был открыт в Москве пять лет назад и продолжает совершенствоваться. В преддверии зимнего сезона там откроются два катка с искусственным льдом, а также лыжня протяженностью 15,5 километра.

Ранее стало известно, что в поселении Сосенском в ТиНАО появится новое пространство для занятий спортом и отдыха. Новое пространство создадут на территории жилого комплекса "Скандинавия", который делится на три части. Парк интегрируют в сеть маршрутов для транспорта.



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