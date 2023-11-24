Инвесторы начали строительство 68 соцобъектов в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы получили 68 разрешений на строительство социальных объектов в Москве с начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Создание сопутствующей инфраструктуры при возведении новых жилых кварталов является одним из важнейших драйверов развития современной городской среды. Примерно 70% проектов социальных объектов, получивших разрешение на строительство в текущем году, – 68 из 97 – будут реализованы за счет внебюджетных средств", – подчеркнул он.

Как указал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, лидером перспективного возведения социнфраструктуры стал ТиНАО. Там построят 20 новых объектов, площадь которых составит 236,6 квадратного метра. В их число войдут детские сады и школы. Они примут свыше 9,7 тысячи человек. Кроме того, в округе появится взрослая поликлиника на 475 посещений в смену.

На северо-западе Москвы ведется строительство филиала Курчатовской школы на 815 человек. Ее общая площадь оценивается в более чем 16,4 тысячи квадратных метров. Ученики смогут посещать IT-полигон, библиотеку-медиатеку, лабораторно-исследовательский комплекс, многоуровневый амфитеатр и смотровую площадку на крыше.

Еще одним образовательным объектом станет учебный комплекс на 775 мест в районе Хорошёво-Мнёвники. Там сделают робоклассы, кабинеты иностранного языка, информатики и вычислительной техники, естественных наук, астрономии и астрофизики.

В частности, в этом году инвесторы получили разрешение на возведение учебно-выставочного комплекса РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. В нем специалисты планируют сделать выставки, конгрессы, лекции и конференции.

"На протяжении всего строительного цикла наши инспекторы осуществляют контрольно-надзорные мероприятия согласно утвержденной программе проверок. Для выполнения лабораторно-инструментальных исследований к ним привлекают специалистов подведомственного Центра экспертиз, которые помогают оценить соответствие качества выполняемых работ", – добавил Войстратенко.

Также в этом году компания "РГ-девелопмент" ввела в эксплуатацию школу на 800 детей.

Ранее стало известно, что в ТиНАО с 2012 года ввели свыше 4,9 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. На данный момент там работают около 48 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а также порядка 200 крупных предприятий. По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, самый крупный объект – комплекс зданий технополиса модульного домостроения общей площадью свыше 26 тысяч "квадратов" в Марушкинском поселении.

Новую школу открыли в районе Тропарево-Никулино в Москве