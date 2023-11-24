Акция "Поздравь маму" пройдет в центрах госуслуг Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция "Поздравь маму" пройдет с 24 по 26 ноября в столичных центрах госуслуг. Все желающие смогут отправить маме почтовую открытку, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг "Мои документы" Кристина Сиротинина, акция проводится вместе с "Почтой России". Каждый желающий может подписать открытку и отправить маме по указанному адресу, добавила она.

Отмечается, что в центрах госуслуг для горожан также организовали праздничную программу. Там установили фотозоны, подготовили мастер-классы по рисованию, рукоделию и изготовлению косметики. Расписание мероприятий и регистрация доступны на сайте "Мои документы".

Ранее аналитики озвучили самые востребованные подарки ко Дню матери. По словам экспертов, мамы предпочитают получать в этот день цветы, подарочные сертификаты или деньги, парфюмерию, кондитерские изделия, украшения и драгоценности.

Кроме того, женщины в возрасте от 25 до 34 лет в качестве желанного подарка чаще называли электронику и средства ухода. Мамы от 35 до 44 лет выбрали товары для хобби, книги и электронику, а в возрасте от 45 до 60 лет – принадлежности для хобби, книги, кофе и чай.

В столице подготовили программу ко Дню матери