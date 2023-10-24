Свыше 1,4 млн кв м недвижимости построят на месте бывшей промзоны Прожектор в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 1,4 миллиона "квадратов" недвижимости построят на территории бывшей промышленной зоны Прожектор на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы, ссылаясь на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

По ее словам, на месте бывшей промзоны появятся жилье, деловая застройка, развлекательная и социальная инфраструктура. На участке в 200 гектаров построят дома по программе реновации, коммерческое жилье, деловой комплекс технопарка, детские сады, школы и поликлинику.

В пресс-службе отметили, что по утвержденному плану планировки между шоссе Энтузиастов, Зеленым проспектом и улицей Перовской возведут 975 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых свыше 500 "квадратов" – по программе реновации. Предполагается, что в новом квартале будут жить более 17 тысяч горожан.

Для строительства нежилых объектов выделят 400 тысяч квадратных метров, в том числе и для строительства детских садов, школ, поликлиники и ТРЦ, добавили в ведомстве.

Также проектом предусмотрено возведение современного общественно-делового комплекса и технопарка. Большое внимание уделят благоустройству и созданию единой навигационной системы в новом квартале.

Ранее сообщалось, что в Можайском районе столицы строят шесть домов по программе реновации.

По словам руководителя Депстроя Рафика Загрутдинова, площадь зданий – 81,7 тысячи квадратных метров. В проектировании находятся семь объектов жилой площадью 101,3 тысячи "квадратов".

"Мой район. Навигатор": в столице возводят три новых моста