Зеркальный шар над прудом появится в новом квартале в Дорогомилове

Фото: stroi.mos.ru/рендер Москомархитектуры

Парк в стиле экофутуризма с зеркальным шаром над прудом появится в новом квартале в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Инсталляции появятся в строящемся комплексе на Кутузовском проспекте. Концепция парка в стиле эко-футуризма подразумевает сочетание сверхсовременной архитектуры, технологичных материалов и природы. Сверкающие металлические композиции будут приходить в движение за счет воды и ветра", – сказал Бочкарев.

В двухметровую полую зеркальную сферу, установленную над прудом, подадут воду для создания на поверхности динамической оболочки. Вокруг водного объекта появятся живые стены из туи, уточнил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Инсталляции станут частью благоустройства, и в рамках проекта также высадят 540 крупномерных деревьев, 70% из которых – хвойные", – сообщил он.

Концепцию парка разработали эксперты ландшафтного бюро WEST8, а реализует проект архитектурное бюро Megabudka, сказал Кузнецов.

Архитектор бюро Megabudka Мария Ратникова отметила, что шар разместят на платформе, которая будет находиться на одном уровне с поверхностью воды.

"Необходимо было создать ощущение, будто шар только что коснулся воды и от него начали расходиться ровные круги, нарушающие зеркальную гладь пруда. <...> Платформа практически незаметна для зрителя – сохраняется некая загадка", – рассказала Ратникова.

Кроме того, на главной площади у въезда в ЖК установят кинетическую скульптуру из глянцевой нержавеющей стали. Она будет состоять из полукруглых элементов, которые складываются в рисунок, напоминающий морскую раковину, указала она.

Объект поднимут над землей при помощи трубчатого постамента, поэтому на высоте ветер будет приводить элементы скульптуры в движение, заключила архитектор.

Ранее на юге Москвы завершили реконструкцию прудов в Покровском парке. Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды очистили от донных накоплений, сделали ложе и песчаное дно, укрепили береговую полосу щебнем и галькой, обустроили зоны биоплато и высадили около 32 тысяч растений.

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