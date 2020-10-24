Концертный зал "Известия Hall" опечатают за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

Специалисты Роспотребнадзора проверили концертный зал "Известия Hall", который расположен на Пушкинской площади, на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. В ходе рейда были выявлены нарушения, из-за которых принято решение опечатать клуб, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

По его словам, в заведении нарушался перчаточно-масочный режим и не соблюдалась социальная дистанция. Также средства по обеззараживанию воздуха применялись не в полном объеме. У специалистов были замечания по осуществлению дезинфекционной деятельности.

"По факту выявленных нарушений было передано уведомление о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности. В понедельник произойдет опечатывание данного клуба, и материалы будут переданы в суд", – рассказал Кобразов.

Ранее за нарушение антиковидных мер опечатали студию маникюра Лены Лениной. В салоне дезинфекция поверхностей проводилась не в полном объеме, были нарушения в стерилизации инструментов. Кроме того, персонал, который занимался приготовлением дезинфицирующих растворов, не владеет правилами изготовления и использования данных средств