В парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль уличной культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве пройдет открытый фестиваль уличной культуры "Plekhanoff Open XVI × НаРайоне". В программе — воркаут, скейтбординг, футбол, граффити, танцы и диджеинг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Открытый фестиваль уличной культуры пройдет 30 сентября в парке "Красная Пресня". Фестиваль объединит четыре основных направления уличной культуры, такие как спорт, танцы, искусство и музыка.

Москвичей ждут спортивные турниры, мастер-классы по хип-хопу, дансхоллу и авторской хореографии.

Помимо этого, в парке откроется тематический лекторий: москвичи смогут принять участие в дискуссии с главными лицами проектов "НаРайоне" и "Стены" на тему уличной культуры и построения творческого пути в современном искусстве.

Кроме того, запланированы мастер-классы по диджеингу, состязания диджеев и вечерний концерт, на котором выступят известные исполнители.

Ранее Сергей Собянин рассказал о самых интересных культурных событиях минувшего лета в Москве. Он сообщил, что московские музеи и выставочные залы открыли свыше 100 новых выставок, которые посетили 822 тысячи человек. Горожан и туристов знакомили с культурными традициями России и ее историческими связями с другими странами, произведениями классического и современного искусства, достижениями российских ученых.