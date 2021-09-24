В Москве отремонтировали 15 мостов, эстакад и путепроводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве отремонтировали Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградскую, Савеловскую, Велозаводскую, Звенигородскую эстакады, эстакаду Хамовнический Вал, путепровод Косино над МКАД. В общей сложности ремонт завершили на 15 объектах.
На них заменили асфальт, частично или полностью заменили гидроизоляцию, устранили протечки под эстакадами.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства Москвы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации сооружений и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В настоящее время ремонт продолжается на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Работы планируется завершить до конца ноября.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили ремонтные работы на Волгоградском проспекте. В совокупности было обновлено порядка 300 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
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