Департамент культурного наследия утвердил предмет охраны усадьбы Бутурлиных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Департамент культурного наследия утвердил предмет охраны бывшей городской усадьбы Бутурлиных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет об ансамбле жилых зданий XVIII−XIX веков, расположенном в Госпитальном переулке, доме 4а. Эксперты определили историческую и художественную ценность двухэтажного главного дома с подвалом, а также двух бывших флигелей усадьбы. Их в XIX веке перестроили под жилые дома, а затем под корпуса ткацкой фабрики.

Планировка зданий и их убранство созданы в двух стилях – классицизма и ампира. Архитектурный комплекс имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и охраняется государством.

Глава ведомства Алексей Емельянов рассказал, что этот ансамбль примечателен тем, что раньше здесь располагалась известная в Москве богатая усадьба.

Он уточнил, что сперва ею владел генерал-поручик и камергер Николай Андреевич Корф. Это было в середине XVIII века. Однако знаменитой ее сделал другой владелец – граф Дмитрий Петрович Бутурлин. По словам Емельянова, в его доме бывали Николай Карамзин, Петр Вяземский и даже маленький Александр Пушкин.

"Бутурлин был страстным садоводом, а также библиофилом, хозяином одного из крупнейших в Европе книжных собраний. Оно насчитывало 40 тысяч томов. Примечательно, что свою библиотеку он сделал публичной. Владение сгорело в пожаре 1812 года, было восстановлено, но былого великолепия уже не осталось. Усадьба переходила от владельца к владельцу, облик главного дома и флигелей менялся. Сейчас в усадьбе соединились две эпохи: XVIII и XIX века, классицизм и ампир", – подчеркнул руководитель департамента культурного наследия.

После проведения научных исследований власти определили и утвердили предмет охраны усадебного комплекса. В него вошли его местоположение и все ценные элементы строений, формирующие исторический облик.

Специалисты утвердили ценность лепного декора на фасадах особняка. В частности, медальонов с барельефами, изображающими две женские фигуры. По бокам от них расположены факелы, а крайние окна первого этажа декорированы маскаронами в круглых венках с пальметтами.

Также эксперты отметили частично оставшуюся внутреннюю планировку XVIII века. К примеру, на первом этаже сохранились две анфилады. Потолки комнат украшены лепным декором с розетками и фризом.

Ценным считается и напольное покрытие в музыкальной гостиной. Это паркет 1887 года, выложенный сложным рисунком – "плетением в косу". В центре же комнаты находится восьмиконечная звезда, собранная из разных пород дерева. Стены гостиной украшает лепной декор в виде различных музыкальных инструментов, театральных масок и гирлянд.

В предмет охраны бывших флигелей усадьбы вошли архитектурный облик зданий, крыши, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов XIX века, местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проемов.

Емельянов подчеркнул, что теперь реставрацию усадебного комплекса можно будет проводить только с учетом предмета его охраны.

Всего с начала года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия. Отмечается, что в некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы.

В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х.