Завершается реставрация памятника Фадееву

Столичные реставраторы завершают работу над памятником писателю Александру Фадееву на Миусской площади.

"Специалисты не только устранили все повреждения скульптуры и постамента, но и с помощью сложных технологий восстановили слои патины. Окончательное завершение работ запланировано на конец сентября этого года", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента культурного наследия.

Реставрация продолжалась почти полгода. В самом начале все поверхности были расчищены от разных наслоений. Далее реставраторы заделали швы, устранили все трещины и восполнили сколы. Завершающим шагом стала обработка всех элементов защитными составами.

Александр Александрович Фадеев (1901–1956) – один из идеологов и ведущих мастеров соцреализма в советской литературе 1930-1940-х гг., глава Российской ассоциации пролетарских писателей, а затем генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей СССР.

Памятник установлен в 1973 году в центре большого сквера на Миусской площади, перед Дворцом творчества детей и молодежи на Миуссах. Открытие монумнта было приурочено к 30-летию гибели участников подпольной организации "Молодая гвардия", которые стали героями романа Фадеева.

Памятник представляет собой развернутую пространственную композицию из трех монументов на обширной квадратной площадке, вымощенной плитами серого гранита: памятника самому писателю на высоком, трехметровом постаменте и скульптурных изображений героев его наиболее знаменитых произведений на низких горизонтальных постаментах по сторонам от него. Памятник писателю являет собой образец кубической советской скульптуры 1960-х гг.

Ранее сообщалось, что более 1300 памятников архитектуры было отреставрировано в Москве за последние годы. Около 500 из этих памятников были отреставрированы за счет средств частных инвесторов.

