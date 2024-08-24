Наталия Метлина поддержала участников конкурса "Таланты Теплого Стана"

Фото: Дарья Везломцева

В зоне отдыха "Тропарево" состоялся гала-концерт, посвященный подведению итогов конкурса-фестиваля "Таланты Теплого Стана". С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась депутат Московской городской Думы Наталия Метлина.

"Друзья, сегодня замечательный день. Здесь собрались самые талантливые люди и их команды поддержки. Хорошо, что в конкурсе участвует много детей. Мои слова благодарности ГБУ "Атлант", где есть много бесплатных секций и кружков, которые дают возможность развалить свои способности всем желающим", – заявила депутат.

Конкурс "Таланты Теплого Стана" проходил в течение двух месяцев. Все это время жюри тщательно отбирало заявки участников в таких номинациях, как "чтецы и поэты" (декламирование стихотворений собственного сочинения или других поэтов), "вокал" (исполнение песен под музыкальное сопровождение), "танцевальное направление" (сольное или коллективное исполнение танцев любого направления: от народных до современных).

И вот на сцене парка "Тропарево" выступили финалисты конкурса. Они пели песни, некоторые свои собственные, танцевали, читали стихи. Собравшиеся перед сценой поддерживали финалистов громкими аплодисментами. Всего выступили несколько десятков исполнителей. Бурные овации достались участникам хореографического ансамбля "Теплостаночка". В каждой номинации в итоге остался только один финалист. Все победители конкурса "Таланты Теплого Стана" получили дипломы и памятные подарки.



"Главная задача этого прекрасного конкурса – привлечь внимание как можно большего количества наших жителей к медийному творчеству. Раскрыть потенциал каждого участника. И возраст тут абсолютно не важен, мы объективно оценивали всех. Такие мероприятия безусловно очень нужны. Прежде всего, они полезны с точки зрения расширения кругозора участников, развитие у них наблюдательности, эстетического вкуса, формированию творческого подхода к решению поставленных задач", – отметила депутат.

Ранее в Москве начался фестиваль "Московская a cappella". Он продлится до 1 сентября. Выступления музыкальных коллективов со всего мира пройдут на Тверской, Манежной и Болотной площадях, а также в Камергерском переулке и на площади Революции. Около 150 коллективов более чем из 10 стран мира представят свои композиции на открытых музыкальных площадках, в амфитеатрах и на балконах зданий.