Дом с "зубцами"-эркерами появится в районе Крылатское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой комплекс с ландшафтным парком, физкультурно-оздоровительным комплексом и детским садом возведут в Крылатском районе Москвы. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что комплекс построят по адресу улица Крылатская, владение 23, строение 1 на площади около 14 тысяч "квадратов".

"Композиционно здание делится на три уровня – стилобат, башню и завершение башни, которые отличают разные архитектурно-художественные приемы", – отметил заммэра.

Бочкарев уточнил, что новостройка будет иметь много интересных и функциональных деталей. Например, стеклянный куб. Там расположатся лобби, "парящий" параллелепипед общественной части с ленточным балконом, дворовая территория, зонированная за счет арочного прохода на первом этаже, а также открытая терраса на кровле стилобата. Особый интерес вызывают "зубцы"-эркеры.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, композиционным центром проекта станет монолитная башня. Он подчеркнул, что проект реализует девелопер TOUCH.

Кузнецов рассказал, что ломаные продольные грани и балконы, расположенные в нишах в "шашечном" порядке, будут привлекать внимание своей выразительностью.

"Этот мотив поддерживает торцевой северный фасад с выступающими зубчатыми балконами", – сказал Кузнецов.

Архитектор добавил, что завершение башни на уровне 26 и 27 этажей представляет собой параллелепипед, который собирается из вертикальных стеклянных панелей с металлическим обрамлением, который отделяется от основного "тела" башни этажом с заглубленной линией панорамного остекления.

Кузнецов пояснил, что два последних этажах ЖК будут выполнены по-разному. На предпоследнем сделают глубокие и просторные террасы. На последнем этаже обустроят ритмичные ниши-балконы и крупноформатные витражи.

По его словам, объем башни разместят на массивных колоннах, который нависнет над стилобатом. В общественной части, с 1 по 3 этаж, разместят ФОК и детский сад. Помещения представят "парящий" объем с цельным панорамным остеклением по периметру и консольно-выступающими плитами перекрытий. Для помещений ФОК и детского сада планируется применить крупноформатное остекление.

Фасад будет выполнен из архитектурного бетона с фактурной поверхностью цвета антрацит, металлических (медных) кассет и крупноформатного остекления.

Сооснователь бюро Kleinewelt Architekten Николай Переслегин рассказал, что дом на Крылатской улице является одним из любимых проектов бюро. Он подчеркнул важность максимального использования преимущества площадки – расположение и виды, открывающиеся на Москву-реку и Серебряный Бор.

"Для этого была придумана необычная планировочная структура здания. Ядро, в котором размещены лестница, лифты, инженерные коммуникации, мы вынесли на южную, менее "видовую" сторону. А на восточном и западном торцах башни сделали ребра-эркеры, позволившие дополнительно развернуть окна и устроить в каждой квартире полноценные балконы", – уточнил Переслегин.

Во дворе жилого комплекса планируется создать небольшой ландшафтный парк, установить детскую и спортивную площадки. С восточной стороны участка обустроят въезд в подземный двухуровневый паркинг.

Ранее сообщалось, что современные кварталы построят на месте 28 участков бывших промзон по программе комплексного развития территорий (КРТ). Отмечается, что всего инвесторы и городские операторы реализуют в столице 41 проект КРТ.

В многофункциональных кварталах, появляющихся на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон, создается не только комфортное жилье с необходимой социальной инфраструктурой, но и новые рабочие места.