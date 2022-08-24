Столичная компания начала серийное производство оборудования для промышленной 3D-печати

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты инженерного центра группы компаний "Лазеры и аппаратура" запустили серийное производство модификации аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В год предприятие может выпускать до пяти таких машин, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отмечается, что установка может работать с металлическими порошками из хромоникелевых и кобальт-хромовых сплавов, нержавеющей стали, алюминия, титана, а также цветных металлов.

Ранее стало известно, что завод по производству архитектурного бетона построят в Походном проезде на северо-западе столицы. Как отмечал Ефимов, Москва заключила с инвестором договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Сообщалось, что на заводе будут ежегодно выпускать до 180 тысяч кубических метров товарного бетона, а также архитектурный бетон и различные изделия из него.