Эксперимент по снижению тарифов пройдет на Некрасовской линии метро

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Эксперимент по снижению тарифов проведут на Некрасовской линии метро Москвы. Об этом РИА Новости рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он сообщил, что эксперимент завершится в апреле 2021 года. Помимо этого, снижение тарифов опробуют и на Таганско-Краснопресненской линии.

Ликсутов объяснил введение эксперимента на двух линиях тем, что Некрасовская линия является дублером южного участка Таганско-Краснопресненской линии.

"Кто-то может из-за скидки отказаться от поездок по Некрасовской в пользу Таганско-Краснопресненской, тем самым мы можем не получить нужного эффекта. Поэтому пилот пройдет на двух линиях", – сказал Ликсутов.

Он напомнил, что скидка на проезд составит до 50% для тех, кто поедет на метро во временные отрезки с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Ликсутов подчеркнул, что эффективность эксперимента будет оцениваться на каждом его этапе.

Ранее глава Дептранса, анонсируя проведение данного эксперимента, сообщал, что участие в нем не будет обязательным для пассажиров. Ликсутов отметил, что "каждый сам решит, как ему будет удобно".

Также он рассказал о защите транспорта Москвы от коронавируса. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта напомнил, что на станциях и остановках установлены бесплатные санитайзеры для обработки рук. Ликсутов сообщил, что на транспорте увеличена интенсивность дезинфекции, а также изменен регламент уборки. Глава департамента констатировал, что столичный транспорт защищен от коронавируса лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах.