Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага проходит в Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага начался на проспекте Академика Сахарова. Организаторами концерта под названием "Герои рядом с нами" выступили Клуб героев России и Российский союз ветеранов Афганистана.

В концерте принимают участие Филипп Киркоров, Валерия, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Сурганова и оркестр", Натан и другие. Гостями также станут известные спортсмены, испытатели, ученые, общественные деятели.

Поздравить горожан с праздником придет актер Василий Лановой, а также Герои России и Советского Союза: Николай Антошкин, Вячеслав Сивко, Сергей Липовой и другие. Запланировано выступление оркестра фестиваля "Спасская башня" и ансамбля "Голубые береты".

Ранее представители молодежных объединений развернули гигантское полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. Из цветов российского флага было сложено слово "Россия". В акции участвовала тысяча человек. Общий размер флага, который они держали, – 120×20 метров.

После этого участники флешмоба развернули флаг РФ. Площадь триколора – более 2,5 тысячи квадратных метров. Полотно заняло почти половину проспекта Академика Сахарова. Эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет заявил, что флешмоб с "Флагом-рекордсменом" официально зарегистрирован.

Торжества проходят не только на проспекте Сахарова. В Бабушкинском парке выступят барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band. Завершится мероприятие в 19:00 большим историческим квестом.

24 августа праздник будут отмечать в Перовском парке, в парках "Красная Пресня", "Фили", в парке 50-летия Октября. 25 августа он продолжится в парке Олимпийской деревни, в парках "Фили", "Митино" и на Ходынском поле.

Специальный проект "День российского флага" ждет в предстоящие выходные посетителей 14 площадок фестиваля "Цветочный джем". Гости увидят выступления творческих коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани и других российских городов.