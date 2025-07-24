"Русское радио" выйдет в эфир с площадки "Лета в Москве" в парке Музеон

Фото: rusradio.ru

В парке "Музеон" на площадке "Лета в Москве" пройдут прямые эфиры "Русского радио", сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".

По субботам и воскресеньям, 26 и 27 июля, а также 2 и 3 августа, с 11:00 до 19:00 ведущие Макс Орлов и Максим Привалов будут на связи с многомиллионной аудиторией. Гости парка смогут не только поучаствовать в легендарном "Столе заказов", но и получат памятные подарки.

В это воскресенье, 27 июля, выездную студию посетят артисты, которые поделятся летними историями и планами в прямом эфире.

В пресс-службе добавили, что Москва задает тренд на доступность и разнообразие культурного досуга, привлекающего самую широкую аудиторию. Учреждения культуры преображаются и становятся современными и интересными для всех поколений.

Москвичей и гостей столицы с 25 по 27 июля ждет множество мероприятий в парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Например, в Измайловском парке пройдет четвертый международный фестиваль любителей экстремальных водно-моторных видов спорта, а в парке "Фили" можно будет прослушать лекцию "Знаменитые дачники Кунцева XIX века". Также среди возможных видов досуга – мастер-классы по живописи, занятия по йоге и выступления кавер-групп.

