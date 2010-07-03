Бирюков рассказал о работах по благоустройству за пределами Садового кольца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице в текущем году около 70% работ по благоустройству ведется за пределами Садового кольца, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы в этом году примерно на 70% работаем на отдаленных территориях, так будет продолжаться и дальше", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Также он отметил, что за прошедшие семь лет в Москве благоустроили около 370 парковых территорий.

Ранее Бирюков рассказал, что основные работы по благоустройству столичных районов будут завершены к осени 2019 года. Он уточнил, что уже благоустроено около 120 объектов из 200.

На прошлой неделе стало известно, что в Красносельском районе до конца августа текущего года благоустроят две дворовые территории. Во дворах заменят малые архитектурные формы и асфальтобетонное покрытие, установят дополнительные опоры освещения. Также в плане озеленение объекта. Во дворах высадят кустарники, деревья и цветы.

