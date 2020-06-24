Транспортный комплекс Москвы наградили за работу во время ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Транспортный комплекс столицы наградили международной премией за работу во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Вчера Транспортный комплекс города Москвы получил особое признание в международной премии CIHT в номинации Transport Planning Award (Награда за транспортное планирование) за успешную реализацию транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018", – объявили в Дептрансе.
В ведомстве подчеркнули, что для управления перевозками в условиях повышенного пассажиропотока была разработана особая система. Получившаяся схема доказала свою эффективность.
В эту систему были включены бесплатный проезд для болельщиков и корректировка схемы дорожного движения в дни матчей. Отдельно подчеркивается, что транспортный комплекс Москвы успешно взаимодействовал с правоохранительными органами.
"За все время мундиаля не было ни одного сбоя на транспорте, ведь мы работали вместе с ГУМВД по Москве и Росгвардией в постоянном режиме 24/7 – благодаря совместным усилиям все получилось на высшем уровне", – заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
Наконец, в ведомстве выделили нововведение, которого ранее не было ни в одном городе мира. Речь идет о трансляциях матчей в прямом эфире на медиаэкранах в метро. Суммарно их посмотрели более 20 миллионов пассажиров.
В январе сообщалось, что транспортный комплекс столицы выиграл главную награду международной премии Transport Ticketing Global в номинации "Лучшая умная билетная система 2020". Соперниками Москвы на конкурсе были Германия, Великобритания и другие страны.
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