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Мэр Москвы

15:13

Собянин поздравил транспортный комплекс Москвы с международной наградой

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил столичный транспортный комплекс, который выиграл главную награду международной премии Transport Ticketing Global за "Лучшую умную билетную систему – 2020".

По словам мэра, Москва боролась с крупнейшими компаниями из Великобритании и Германии. В числе главных конкурентов была британская транспортная компания Arriva, а также железнодорожный оператор из Манчестера, уточнил глава градоначальник в своем аккаунте в Twitter.

Глава города подчеркнул, что карта "Тройка" в качестве отдельного проекта вошла в список финалистов в номинации "Лучшая технология".

На сегодняшний день в Москве внедрено около 10 способов оплаты проезда. Жители города могут воспользоваться проездной картой "Тройка" и объединенными картами.

Для удобства пассажиров доступны способы оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетов. Это позволило сократить очереди в кассы Московского метрополитена почти в два раза. В восемь раз снизилось число билетов, покупаемых у водителей наземного транспорта.

Продажи бумажных билетов в 2013 в столице сократились в 4,6 раза, что позволяет сэкономить около 2,5 миллиарда рублей в год. Кроме того, такие меры позволяют снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду.

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