Дом по программе реновации построят на Зеленом проспекте в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дом на 356 квартир по программе реновации построят на Зеленом проспекте в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что общая площадь здания с подземной автостоянкой составит более 39 000 квадратных метров. Дом будет состоять из пяти секций разной этажности, а на первом этаже оборудуют нежилые помещения.
Всего в здании будет 248 двухкомнатных, 64 однокомнатных и 44 трехкомнатных квартир. В доме также оборудуют помещения для людей с ограниченными возможностями.
"В квартирах, куда предстоит переехать жителям, выполнят отделку стен, на полу жилых комнат уложат ламинат и плитку в санузлах, установят сантехнику, кухонную мойку и плиту, а также осветительные приборы и выключатели", – рассказала Яковлева.
По ее словам, снаружи дом облицуют керамическим кирпичом. Возле дома обустроят плоскостные парковки и проезды, тротуары, места отдыха, а также детские и спортивные площадки.
Ранее заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что возможность появления долгостроев при реализации программы реновации исключено. По его словам, в Москве не сокращают темпы строительства, а наоборот, наращивают их. Он также добавил, что принимаются определенные меры, чтобы как можно быстрее вводить объекты в строй.
Москва не будет сокращать финансирование программы реновации – Бочкарев
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