Роспотребнадзор отслеживает подготовку к сезону на 11 зонах отдыха с купанием в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роспотребнадзора контролируют подготовку к летнему сезону на 11 столичных зонах отдыха с купанием. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Проводятся лабораторные исследования воды водоемов и песка с пляжных участков, детских и спортивных площадок, проводятся энтомологические обследования зон отдыха и водоемов, осуществляется контроль проведения акарицидных (против клещей) и ларвицидных (против выплодов комаров) обработок", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Работы осуществляют представители Центра гигиены и эпидемиологии в Москве, а также филиалов организации по округам столицы.
Обработки проводятся в зонах отдыха "Серебряный Бор – 2" и "Серебряный Бор – 3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро" и других. Информация о результатах надзора будет обновляться на сайте Роспотребнадзора.
По мнению ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, купальный сезон в центральной части России наступит не раньше календарного лета. Для безопасных заплывов температура воды должна держаться на уровне +18 градусов.
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