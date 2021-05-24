Роспотребнадзор отслеживает подготовку к сезону на 11 зонах отдыха с купанием в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роспотребнадзора контролируют подготовку к летнему сезону на 11 столичных зонах отдыха с купанием. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Проводятся лабораторные исследования воды водоемов и песка с пляжных участков, детских и спортивных площадок, проводятся энтомологические обследования зон отдыха и водоемов, осуществляется контроль проведения акарицидных (против клещей) и ларвицидных (против выплодов комаров) обработок", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Работы осуществляют представители Центра гигиены и эпидемиологии в Москве, а также филиалов организации по округам столицы.

Обработки проводятся в зонах отдыха "Серебряный Бор – 2" и "Серебряный Бор – 3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро" и других. Информация о результатах надзора будет обновляться на сайте Роспотребнадзора.

По мнению ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, купальный сезон в центральной части России наступит не раньше календарного лета. Для безопасных заплывов температура воды должна держаться на уровне +18 градусов.