Пункты проката спортинвентаря откроются в парках Москвы 1 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 мая в столичных парках откроются пункты проката спортивного инвентаря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культуры города.

Гости и жители столицы смогут арендовать велосипеды, электромобили, самокаты, веломобили и детские машины. Также в прокате будут тандемы-велосипеды с дополнительными сиденьями и парами педалей, на которых катаются вдвоем. Инвентарь выдается под залог в виде любого документа государственного образца (за исключением общегражданского паспорта) или денежных средств.

Посетители Таганского парка и детского парка имени Н. Н. Прямикова смогут покататься на детских веломобилях и электромобилях. Пункты проката будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00. На основной территории парка пункт проката находится около входа на стадион, в детском парке возле водно-песочной площадки.

Электромобиль и веломобиль также можно будет арендовать в Перовском парке. Павильон расположен на главной площади около аттракционов. Прокат будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.

В Терлецком парке у взрослых и детей появится возможность взять в аренду велосипеды, электромашины, электросамокаты, а также одноместные, двухместные или четырехместные веломобили. Пункт будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Прокат находится недалеко от главной площади.

Гостям парка "Ходынское поле" предоставят в аренду веломобили, электромобили, электросамокаты, ролики, лонгборды и гоночные гоукарты. Точка проката расположена в здании дирекции на центральном променаде. Пункт будет открыт по будням с 10:00 до 21:00, в выходные дни – с 10:00 до 22:00.

В прокатном павильоне Лианозовского парка на центральной площади будут доступны электромобили, электроквадроциклы, велосипеды, веломобили. Пункт будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.

В Бабушкинском парке прокат расположен на главной аллее напротив детской площадки. Пункт будет работать по будням с 11:00 до 19:00, по выходным – с 10:00 до 19:00. Посетителям предоставят в аренду велосипеды, электромобили, веломобили, квадроциклы.

Такой же транспорт будет доступен в парке "Дубки". Кроме того, гости смогут арендовать принадлежности для игры в бадминтон и настольный теннис, а также мини-батут. Павильон будет работать с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, в субботу и в воскресенье – с 10:00 до 21:00. Прокат расположен рядом со входом в парк со стороны улицы Немчинова.

В парке имени Юрия Лужкова можно будет покататься на велосипедах, самокатах, веломобилях. В прокате у скейт-площадки предоставят возможность долгосрочной аренды. Пункт будет открыт каждый день с 10:00 до 21:00.

В центральной части парка "Кузьминки" расположены две прокатных точки. Первая находится у главного входа. Здесь можно будет арендовать велосипеды, ролики, скейтборды, самокаты и маленькие электромобили. Второй павильон расположен на аллее у главной площади. Там гости смогут выбрать различные модели велосипедов, одноместные и двухместные веломобили, самокаты, лонгборды и защитную экипировку.

В ландшафтном парке "Митино" уже работают два пункта проката. Один размещен у входа со стороны дома 16 на Пенягинской улице, другой – со стороны улицы Барышихи. Посетителям доступны велосипеды, веломобили, электромашины ежедневно с 10:00 до 21:00.

Более того, в Парке Горького можно будет поиграть в настольный теннис. На площадку на Фонтанной площади можно прийти со своими ракетками и мячом и поиграть бесплатно. В Нескучном саду работают два теннисных корта. Помимо этого, для посетителей будет открыт спортивный центр, где можно поиграть в пляжный волейбол, гандбол и баскетбол. Все спортивные принадлежности предлагается взять в аренду.

Ранее в столице стартовал сезон проката станционных велосипедов. Для жителей и гостей Москвы стали доступны не только станционные велосипеды, но и электровелосипеды 2.0. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в течение сезона будут открываться новые станции и пополняться транспортом.