Москва получила приз профориентационной премии "Россия – мои горизонты"

Фото: пресс-служба премии "Россия — мои горизонты"

Образовательно-туристический проект Мостуризма "Город открытий" одержал победу в номинации "Лучший проект в сфере дополнительного образования" Первой национальной профориентационной премии "Россия – мои горизонты". Об этом сообщает комитет по туризму Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Всего в конкурсе приняли участие свыше трех тысяч проектов. Победителей выбирали в 25 номинациях.

"Город открытий" является столичным флагманом в области детского туризма. Проект осуществляется с 2020 года и с этого момента в нем участвует уже свыше 10 тысяч российских школьников. Для них организовывали экскурсии в офисы московских ИТ-компаний, главные вузы страны, технопарки.

Партнерами проекта являются более 100 площадок. При этом в 2022 году "Город открытий" получил премию Российского общества "Знание" в номинации "Новые горизонты", а в прошлом году – завоевал Гран-при и стал победителем в номинации "Лучший маршрут образовательного туризма" в рамках Всероссийской туристской премии "Маршрут года".

Ранее в Москве вручили городские премии в области туризма. 15 сотрудников отрасли стали лауреатами в десяти номинациях, а также один специалист получил звание "Почетный работник туризма города Москвы".

