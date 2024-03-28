Столичный проект экосистемы библиотек попал в шорт-лист международного конкурса

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Столичный проект "Цифровая экосистема столичных библиотек" попал в шорт-лист конкурса Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS Prizes 2024) в номинации "Доступ к информации и знаниям". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнил замруководителя департамента информационных технологий Борис Фролов, сегодня библиотеки столицы являются комфортными технологичными пространствами, где жители могут провести свободное время, поработать и посетить интересные встречи. Подобное преобразование случилось в том числе с помощью процесса цифровизации, отметил он.

"Город предлагает жителям экосистему сервисов, которая включает различные возможности – от доступа ко всем городским книжным фондам по единому читательскому билету до бронирования книг с помощью специального сервиса "Библиотеки Москвы", – заявил Фролов.

Отдать свой голос за московский проект можно онлайн до 31 марта. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, перейти по ссылке, после чего выбрать в категории 3 AL – C3 проект The Digital Ecosystem of Moscow Libraries.

В общей сложности на участие в состязании поступило больше тысячи заявок. Их прислали более чем из 40 государств Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Конкурс организовал Международный союз электросвязи.

Премия WSIS Prizes проводится в Швейцарии с 2004 года. Ее обладателями становятся проекты, которые внесли вклад в общественное и инновационное развитие городов и государств. В 2022-м статус "проект-чемпион" получил интерактивный городской гид "Узнай Москву", а в прошлом году в шорт-лист конкурса вошел проект "Лидеры цифровой трансформации" Агентства инноваций столицы.

Москва продолжает улучшать библиотечную цифровую экосистему с 2018 года. Она включает в том числе единую информационную систему, в которой работают городские библиотеки. Москвичи там могут найти информацию обо всех книжных фондах, а также полезные сервисы.

Чтобы брать книги в любое удобное время, следует завести единый читательский билет. Ознакомиться со списком изданий можно в сервисе "Библиотеки Москвы". Там, помимо прочего, предложат забронировать какое-либо издание, перенести срок возврата или найти наиболее удобную читальню.

Сейчас в столице проходит Московская неделя детской книги, она завершится 31 марта. К мероприятию присоединились более 130 городских библиотек. Гости могут познакомиться с популярными писателями и художниками-иллюстраторами, которые создают произведения для юной аудитории.