Новый сезон на Гребном канале Москва стартует 27 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый сезон на Гребном канале Москва откроют 27 апреля, посетителям подготовят праздничную программу. Об этом рассказала пресс-служба департамента спорта столицы.

"27 апреля в 12:00 в Крылатском состоится долгожданное событие – после зимнего сезона вновь откроется любимый многими москвичами Гребной канал. Гости мероприятия смогут увлекательно провести время на свежем воздухе и насладиться выступлениями представителей столичных школ и звезд спорта", – говорится в сообщении.

Гостей мероприятия ждут гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, гребля на досках SUP, а также гребля на 20-местном каноэ "Дракон". Пресс-служба отметила, что посетители смогут прийти с собственными байдарками или взять оборудование напрокат.

"Новичкам всегда готовы помочь инструкторы Гребного канала. Также на территории объекта действует прокат велосипедов, самокатов и палок для скандинавской ходьбы", – подчеркнул департамент.

Ранее Сергей Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Триумф" в столичном районе Покровское-Стрешнево. Он расположен на улице Габричевского и представляет из себя двухэтажное здание площадью порядка 1,7 тысячи квадратных метров, в котором занимаются около 600 московских спортсменов.