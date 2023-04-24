Жилой комплекс с подземной парковкой построят по программе реновации в Конькове

Фото: stroi.mos.ru/рендер Москомархитектуры

В столичном районе Коньково построят жилой комплекс с подземной автостоянкой. О согласовании проекта постройки Москомархитектурой сообщил ее зампредседателя Сергей Кузнецов.

"Для отделки фасадов используют мелкую бетонную плитку бежевого оттенка и крупноформатные фиброцементные плиты белого цвета. Наружные блоки кондиционеров будущие жильцы смогут установить в специальные корзины", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Дом будет состоять из четырех корпусов общей площадью 55 тысяч квадратных метров. В корпусах расположатся 560 квартир.

Лоджии и балконы первых этажей планируют застеклить от потолка до пола. Нижняя часть лоджий будет заполнена затемненным стеклом.

Прилегающую к дому территорию благоустроят с учетом стандартов программы реновации. Для любителей спорта установят площадку для занятий на свежем воздухе, для юных жителей разместят детскую площадку.

Ранее сообщалось, что обладателями нового жилья по программе реновации на юго-востоке Москвы стали более 6,5 тысячи человек. Первый этап реновации в округе выполнен почти на 50%. Больше всего новоселов оказалось в Люблине.

