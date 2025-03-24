Москвичи могут следить за содержанием городских часов с помощью портала "Наш город"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские часы являются важной частью инфраструктуры и облика Москвы, и жители столицы могут сообщить об их поломках или загрязнении через портал "Наш город" или его мобильное приложение. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сегодня на улицах столицы установлено более тысячи электрических часов, работающих круглосуточно. Они размещены на фонарных столбах и питаются ночью от городской сети освещения, а днем – от аккумуляторов. Все часы оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС, которая автоматически корректирует время каждый час.

В случае, если часы показывают неправильное время, не подсвечиваются ночью или имеют повреждения и загрязнения, жители Москвы могут сообщить об этом через портал "Наш город" или его мобильное приложение.

Благодаря активной позиции москвичей в 2024 году было отремонтировано более 400 городских часов. Такой подход позволяет оперативно устранять недочеты и поддерживать часы в исправном состоянии.

Чтобы отправить сообщение, необходимо войти в аккаунт на портале или в приложении "Наш город" с помощью учетной записи mos.ru, нажать кнопку "Сообщить о проблеме", найти адрес на карте или ввести его вручную. Затем нужно выбрать объект "Городские часы" и указать тему "Некачественное содержание городских часов". В открывшейся форме следует прикрепить фотографию, описать проблему и отправить заявку.

После проверки модераторами заявка поступает в АО "Объединенная энергетическая компания". Когда проблема будет устранена, пользователь получит уведомление в приложении или на электронную почту. В течение пяти рабочих дней можно подтвердить или опровергнуть факт решения проблемы в личном кабинете.

Проверять устранение недочетов могут и волонтеры портала "Наш город". Они помогают городским службам делать Москву комфортнее. За каждое подтверждение или опровержение устранения проблемы волонтеры получают 50 баллов городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительность. За время существования сервиса волонтеры проверили более 110 тысяч выполненных работ.

Ранее в столице начали промывать фасады зданий, используя автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. В первую очередь специалисты очистят дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали города.

Специалисты также промыли фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве после зимы. Всего полная очистка сооружения потребовала около шести часов. Специалисты при помощи щеток тщательно очистили все элементы фонтана, после чего обработали гранитную поверхность специальным моющим средством для удаления известковых отложений.