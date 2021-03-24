Территории бывших промзон ждет более интенсивное развитие

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В Москве начнут по новым правилам развивать бывшие промышленные зоны. Соответствующее постановление "О мерах по реализации проектов комплексного развития территорий нежилой застройки города Москвы" приняло правительство столицы.

Теперь контракты с инвесторами, готовыми развивать данные территории, будут заключаться быстрее. Ранее период от принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора составлял около 340 дней. Теперь он сокращен до 170.

Данное нововведение позволит привлекать инвесторов, а также создавать новые микрорайоны на площади свыше 1 900 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Реорганизация бывших промзон приведет к созданию более 500 тысяч рабочих мест.

Объем инвестиций составит около около семи триллионов рублей, при этом три триллиона рублей поступит в бюджет столицы. Речь идет о создании технопарков, жилых домов, общественных пространств.

"Мы намерены привлечь частных инвесторов к развитию бывших промзон для того, чтобы в новых микрорайонах строилось не только жилье и офисные здания, но и создавались современные производства. Промышленность XXI века – это технологичные и экологичные предприятия с высококвалифицированными специалистами, занимающие небольшую площадь", – отметил Ефимов.

Он добавил, что КРТ позволит воссоздавать недостающие объекты в определенных микрорайонах – школы, сады, парки.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, новый порядок предусматривает упрощенный вариант оформления документов по реализации проекта КРТ.

"При подготовке проекта решения о КРТ... будут проводиться совместные комплексные обследования территорий нежилой застройки. Также вопросы КРТ нежилой застройки будут оперативно рассматриваться в штабе по реализации проектов КРТ, который был создан в декабре 2020 года. В настоящее время в работе департамента уже находится более 120 проектов КРТ нежилой застройки города Москвы", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он добавил, что информация о проектах КРТ находится на сайте ведомства.

Уточняется, что такой формат позволит реализовывать проекты развития на территориях, где раньше не удавалось приступить к работам из-за конфликтов собственников, незаинтересованности правообладателей в развитии или иных ограничений.

Ранее в южной части бывшей промышленной зоны ЗИЛ начался основной этап строительства улично-дорожной сети и моста через затон Новинки.

