Промзону в районе Выхино-Жулебино реорганизуют

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

При комплексном развитии производственной зоны № 63 Выхино ожидается реорганизация территории для размещения объектов общественного и производственного назначения. Об этом заявили в пресс-службе председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Производственная зона находится между Волгоградским и Рязанским проспектами. Сейчас на этой территории здания сдаются в аренду или простаивают, будучи в обветшалом состоянии.

"В рамках реализации проекта комплексного развития территорий на участке промзоны Выхино разместятся объекты производственного и общественно-делового назначения – они займут порядка 68 тысяч квадратных метров", – пояснила Княжевская. По ее словам, благодаря использованию территории бывших промышленных площадей получается создать современные места для работы и отдыха москвичей.

Ранее говорилось, что прогулочная зона и новый причал появятся в Москворечье-Сабурове. В рамках проекта специалисты высадят деревья, создадут зоны отдыха, детские и спортивные площадки.